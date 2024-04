– En av våre representanter i nasjonalforsamlingen var involvert i en hendelse i Helsingfors, bekrefter Sannfinnenes partisekretær Harri Vuorenpaa på X.

Ifølge avisa Seiska var to representanter i nasjonalforsamlingen ute på byen fredag kveld, og en av dem avfyrte et skudd med et våpen da han forlot nattklubben Bar Ihku.

Flere finske medier skriver at Timo Vornanen er pågrepet, mistenkt for truende oppførsel og brudd på våpenloven.

Sannfinnenes partileder Riikka Purra betegner overfor kringkasteren Yle hendelsen utenfor nattklubben som «alvorlig og med store konsekvenser».

Vornanen har bakgrunn fra politiet og er ifølge sin egen nettside en ivrig jeger. Omstendighetene rundt hendelsen fredag kveld er ikke kjent.

Sannfinnene sitter i regjering, sammen med Samlingspartiet i Finland.

Partiet har tidligere vært i hardt vær, blant annet etter at det ble avdekket at flere sentrale politikere tidligere hadde kommet med sterkt rasistiske uttalelser i sosiale medier. Blant dem var Purra.

Næringsminister Vilhelm Junnila måtte gå av etter anklager om kontakt med nynazister og andre høyreekstremister.