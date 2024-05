Antallet døde etter angrepet i regionen Bamiyan har økt til seks, opplyste en talsperson for Afghanistans innenriksdepartement lørdag.

Tidligere var det kjent at tre spanjoler og en afghaner var drept. Talsperson Abdul Mateen Qani sier til nyhetsbyrået AFP at ytterligere to afghanere er døde.

En norsk person ble såret i angrepet, ifølge Utenriksdepartementet. Ifølge afghanske sykehuskilder ble også en litauer og en australier såret.

En av de drepte afghanerne tilhørte Taliban-bevegelsen, som har makten i Afghanistan, ifølge Qani.