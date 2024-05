Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet slapp Israel søndag inn bare 50 lastebiler med nødhjelp til Gaza.

– Vi så at 50 lastebiler kjørte inn i Gaza 12. mai. Dette er på langt nær nok, sier talsmannen Vedant Patel.

Israelske styrker tok 7. mai kontroll over grensa mellom Gaza og Egypt i Rafah og kontrollerer dermed alle grenseoverganger til den palestinske enklaven.

To dager senere hevdet Israel å ha åpnet grenseovergangen Kerem Shalom, men dette ble avvist av FN.

Hungersnød

Før krigen ble det daglig kjørt inn over 500 lastebiler med forsyninger til de 2,3 millioner palestinerne på Gazastripen.

Ifølge Verdens matvareprogram (WFP) råder det nå «fullskala hungersnød» nord på Gazastripen, og situasjonen er også kritisk sør på Gazastripen der 1,7 millioner internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt.

Mandag stanset ytterliggående israelere lastebiler med nødhjelp på vei til Gaza, rev opp kasser med mat og strødde innholdet på bakken ved en veispering vest for Hebron på den okkuperte Vestbredden.

Ekstremister

Storbritannias utenriksminister David Cameron er blant dem som reagerer sterkt på dette.

– Slike ekstremist-angrep på hjelpesendinger som er på vei til Gaza, er forferdelige, sier han.

– Innbyggerne i Gaza risikerer hungersnød og har desperat behov for forsyninger. Israel må stille angriperne til ansvar og gjøre mer for å slippe inn nødhjelp, sier Cameron, som legger til at den britiske regjeringens bekymring vil bli tatt opp med israelske ledere.