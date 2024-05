Høykommissærens spesialutsending Karolina Lindholm Billing advarte mandag om en stadig verre situasjon i landet, der over fire millioner allerede er fordrevet, inkludert «noen svært, svært sårbare mennesker».

– Det er langt færre ressurser til humanitær assistanse, mens utviklingen innebærer at behovet faktisk vokser. Og det er de mest sårbare som rammes hardest av redusert finansiering og støtte, sier Lindholm Billing.

I et intervju med nyhetsbyrået AFP sier hun at den internasjonale oppmerksomheten omkring Ukraina har avtatt over tid.

Har bare fått inn en brøkdel

FNs planer for i år innebærer et behov for 3,1 milliarder dollar, inkludert 599 millioner til UNHCR. Totalsummen tilsvarer 33 milliarder kroner med dagens kurs.

I løpet av første kvartal hadde verdenssamfunnet dekket bare rundt 15 prosent av behovet, mens andelen lå på rundt 30 prosent på samme tid i fjor, opplyser Lindholm Billing.

Mens konflikten har utviklet seg til å bli det hun kaller et ultramaraton, er pengebidragene, andre humanitære bidrag, samt bolighjelp, reparasjoner av hus og psykososial støtte nå blitt «mindre hyppige og mindre forutsigbare», forteller hun.

Over 10.000 evakuert

Hun trekker fram virkningen av Russlands pågående offensiv rundt storbyen Kharkiv, der utallige sivile ofte er uten grunnleggende tjenester som strøm. og vannforsyning.

Samtidig sier hun at fram til søndag var rundt 10.300 blitt evakuert fra grenseområdene, og at evakueringen fortsatt pågår.

– De som fortsatt bor i disse grenseområdene er som regel eldre, minner hun om og sier at mange av dem som flykter, sliter med traumer og sjokk og har bare med seg noen få eiendeler, som de bærer i en plastpose.