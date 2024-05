Drapene og den dramatiske flukten har sjokkert Frankrike, og myndighetene er under sterkt press for å få tatt de ansvarlige. Tre politifolk ble skadd.

– Vi har satt inn store ressurser for å finne ikke bare personen som rømte, men også de som fikk satt ham fri under slike foraktelige forhold, sier innenriksminister Gérald Darmanin til kringkasteren RTL.

Ifølge innenriksministeren er det «stor framgang» i arbeidet. Rømmingen skjedde i Eure i Normandie tirsdag. 450 politifolk og medlemmer av den paramilitære politistyrken er satt inn i letingen der, opplyser Darmanin.

Den rømte fangen er Mohamed Amra, som ifølge kilder har en lang historie med voldelig kriminalitet, helt fra han var 15 år.

30-åringen, angivelig kjent som La Mouche – på norsk Fluen, ble frigjort mens han ble transportert tilbake til fengsel etter et avhør. Han ble i forrige uke dømt for grovt ran og er også tiltalt for bortføring med døden til følge, ifølge påtalemyndigheten.

En kilde opplyser til nyhetsbyrået AFP at han mistenkes for å være innblanding i narkotikahandel og for å ha beordret drap i underverdenen. En annen kilde opplyser at mannen mistenkes å være lederen for et kriminelt nettverk.