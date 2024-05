Loven stempler organisasjoner med utenlandsk finansiering som utenlandske agenter og blir av motstanderne sett på som et forsøk fra myndighetene på å kneble uavhengige medier og menneskerettsorganisasjoner.

Både i og utenfor nasjonalforsamlingen kom det tirsdag til sammenstøt, og tirsdag kveld blokkerte rundt 2000 demonstranter trafikken ved en rundkjøring i sentrum av Tbilisi.

Ifølge innenriksdepartementet i landet er 13 demonstranter pågrepet, anklaget for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet.

USA har også protestert mot den nye loven og sier at det vil få følger for forholdet mellom de to land dersom den ikke blir trukket tilbake.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kaller utviklingen i Georgia «sterkt urovekkende».

– At landets regjering så tydelig distanserer seg fra våre felles, liberale verdier, vil påvirke vårt samarbeid, slo han fast.