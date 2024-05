De ytterliggående bosetterne angrep landsbyen i midten av april. I tre timer herjet de i landsbyen, angrep innbyggerne og ramponerte og satte fyr på hus og biler.

Seks palestinere ble skutt og såret i angrepet. Ifølge FN var dette ett av rundt 800 slike angrep fra bosettere mot palestinere på Vestbredden siden oktober.

En måned senere er Duma fortsatt dypt preget av angrepet. Mange av innbyggerne der har ikke råd til å utbedre skadene, langt mindre erstatte de ødelagte bilene.

Forsvarsløse

Palestinerne i Duma, som ligger 30 kilometer nord for Jerusalem, frykter også nye angrep og har lite å forsvare seg med når bevæpnede bosettere angriper.

– Vi i Duma … vi har ikke ressurser til å forsvare oss selv, sier landsbyens lokale leder Suleiman Dawabsha.

Han anslår at det ble gjort skader for minst 14 millioner kroner under angrepet.

For Dumas rundt 2000 innbyggere vekket angrepet 13. april også smertefulle minner om et tilsvarende angrep i 2015.

Også da stormet væpnede bosettere inn i landsbyen og satte fyr på et bolighus. Tre innbyggere ble drept, blant dem en 18 måneder gammel baby. En israelsk domstol fant senere en av angriperne skyldig i drap.

Ett av mange

Angrepet mot Duma i midten av april var ledd i en bølge av voldelige angrep fra israelske bosettere, utløst av drapet på en 14 år gammel israelsk gutt.

En mann fra Duma er pågrepet, mistenkt for å ha medvirket til drapet på gutten, som bodde i en bosetning i nærheten.

Dagen før angrepet på Duma ble en palestiner skutt og drept i landsbyen al-Mughayyir tett ved, men det er ikke fastslått om han ble drept av væpnede bosettere eller israelske soldater.

To dager etter Duma-angrepet ble to andre palestinere drept av bosettere utenfor landsbyen Aqraba.

Ildspåsettelse

FNs nødhjelpskontor (OCHA) har registrert rundt 800 angrep fra israelske bosettere mot palestinere på vestbredden siden oktober, alt fra steinkasting mot passerende biler til ildspåsettelse og angrep med skytevåpen.

Minst ti palestinere er ifølge FN drept i slike angrep, ofte har israelske soldater vært passive tilskuere uten å gripe inn.

Barn drept

Palestinerne på Vestbredden har ikke bare grunn til å frykte angrep fra israelske bosettere, over 500 er også drept av israelske styrker siden 7. oktober, viser tall fra helsedepartementet i Ramallah.

Blant de drepte var det ifølge FN over 120 barn, og en BBC-gransking har avdekket at så å si alle ble skutt i overkroppen. Det kan tyde på at de israelske soldatene skyter for å drepe, konstaterer den britiske kringkasteren.

Ni israelere, blant dem fem soldater, er på samme tid drept av palestinere på Vestbredden, ifølge FN.

Bensin til bålet

Israelske menneskerettsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh Din hevder at statsminister Benjamin Netanyahu og hans ytterliggående høyreregjering har mye av skylden for volden som har blusset opp på Vestbredden.

Den israelske regjeringen fortsetter å utvide de ulovlige bosetningene, som nå huser over 700.000 israelere, og flere av statsrådene er selv bosettere og bærer bensin til bålet med hissig retorikk.

Menneskerettsorganisasjonene kritiserer også den israelske hæren for manglende vilje til å stanse bosetternes herjinger og viser til at soldatene ved flere anledninger i stedet har kommet angriperne til unnsetning.

Israels militære ledelse tilbakeviser disse anklagene, hevder at de forsøker å beskytte alle som bor på Vestbredden og forsikrer at anklager mot soldater blir etterforsket.

Åpnet ild

Israelske soldater var på plass kort tid etter at Duma ble angrepet, og de samme var tilfelle i landsbyen al-Mughayyir.

De palestinske lederne der sier at soldatene unnlot å gripe inn, men at de i stedet åpnet ild mot innbyggere som forsøkte å forsvare seg.

– Straks palestinere forsøker å forsvare seg selv, så er det de som blir angrepet av hæren, sier Yesh Dins leder Ziv Stahl.

USA og EU har gjentatte ganger bedt den israelske regjeringen slå ned på de voldelige bosetterne og har satt flere ledende aktivister på sanksjonsliste, blant dem en nær medarbeider av Israels nasjonale sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir.

Landsbylederen i Duma tor ikke dette vil skremme bosetterne fra å angripe på nytt.

– Jeg setter ikke min lit til USAs regjering, sier Dawabsha.

Brudd på folkeretten

Israel har siden 1967 etablert 132 bosetninger på den okkuperte Vestbredden, og i tillegg er det etablert nærmere 150 såkalte utposter. Alle er opprettet i strid med folkeretten, som slår fast at det ikke er lov å forflytte deler av egen sivilbefolkning til områder som okkuperes.

Bosetningene huser i dag rundt 700.000 israelere, inkludert rundt 200.000 i Øst-Jerusalem.

Det er også etablert et omfattende nettverk av veier og annen infrastruktur, som de rundt 3 millioner palestinerne på Vestbredden nektes tilgang til.

Hjelpeløse

Duma ligger i en del av Vestbredden som i Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne er definert som Område B. Det vil si at den palestinske selvstyremyndigheten (PA) har sivil kontroll, mens israelske styrker har militær kontroll.

Palestinere flest ser imidlertid på PA som korrupte og lite effektive. Innbyggere i Duma forteller hvordan bosettere det siste året har sabotert veier og deler av landsbyens vannforsyning, uten at noen har kommet dem til unnsetning.

Over 100 beduiner som bodde i utkanten av landsbyen er også drevet bort av bosettere. En av dem, Ali Zawahiri, forteller hvordan bosettere satte fyr på teltene deres og begynte å stjele budskap.

– De har skytevåpen, og jeg har ingenting, sier han.