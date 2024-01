Over 100 tjenestemenn og næringslivstopper over hele Vietnam er pågrepet i den såkalte Viet A-skandalen, som har fått navnet etter det halvstatlige selskapet som produserte covid-testene.

Selskapet skal ifølge tiltalen ha tjent nærmere 1,8 milliarder kroner på covid-testene, og kontraktene med myndighetene sikret de seg ved å betale drøyt 350 millioner kroner i bestikkelser.

Tidligere helseminister Nguyen Thanh Long er tiltalt for å ha mottatt over 23 millioner kroner, mens Hanois tidligere ordfører Chu Ngoc Anh er anklaget for grov tjenesteforsømmelse.

Onsdag var politioppbudet stort da den tidligere helseministeren og 36 andre ble ført inn i rettsbygningen i Hanoi, iført munnbind.

Viet As direktør Phan Quoc Viet fikk sin dom i saken i forrige uke, og den lyder på 25 års fengsel.