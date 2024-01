Navalnyj var med i rettsmøtet via videolink fra den arktiske straffeleiren Jamal-Nenets. Han ble møtt med latter fra dommeren da han spurte om hans forrige fengsel, Melekhovo, hadde arrangert en fest for å feire at han forlot den, og om det var karaoke på festen.

Han spurte også om Melekhovo hadde holdt en nakenfest, en referanse til en samling av lettkledde kjendiser i Moskva i desember, som fikk mye oppmerksomhet i Russland.

Men latteren til tross avviste dommeren Navalnyjs sak, som dreide seg om hvordan han blir behandlet i fengsel.

Han soner flere ulike straffer på til sammen over 30 år. 21. januar er det tre år siden han ble fengslet, og Navalnyjs støttespillere oppfordrer til demonstrasjoner i den forbindelse.