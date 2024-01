Israel har verken bekreftet eller benektet at de likviderte Arouri og flere andre Hamas-medlemmer i Beirut i forrige uke. Men landets tidligere FN-ambassadør og amerikanske tjenestemenn har erkjent at Israel står bak.

Israels sikkerhetstjeneste Shin Bet har dessuten lovet å jakte på Hamas-medlemmer i Libanon, Tyrkia og Qatar.

– Drap på utenlandsk territorium er vilkårlige når de ikke er hjemlet i internasjonal lov, sier FNs to spesialrapportører Ben Saul og Morris Tidball-Binz i en uttalelse fra Genève tirsdag.

– Israel utøvde ikke selvforsvar fordi de presenterte ikke noen beviser for at ofrene begikk et væpnet angrep på Israel fra libanesisk territorium, sier de to videre.

FNs spesialrapportører sier videre at det ikke finnes noe juridisk grunnlag for «geografisk ubegrensede angrep mot medlemmer av en væpnet gruppe hvor enn de er».