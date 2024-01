Li er den høyest plasserte kinesiske tjenestemannen som har kommet til det årlige arrangementet i Davos siden 2017. I statsministerens følge er blant andre viseutenriksminister Ma Zhaoxu og Kinas sentralbanksjef.

Lis tale til WEF kommer få dager etter presidentvalget på Taiwan, som Kina gjør krav på. I tillegg til talen skal statsministeren i samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Det er foreløpig ikke klart om han også skal møte USAs utenriksminister Antony Blinken.

Zelenskyj til stede

Volodymyr Zelenskyj har tidligere snakket til Verdens økonomiske forum via video, men denne gangen er han altså til stede i Sveits og taler på møtets andre dag tirsdag. Reisen til Davos er en del av hans pågående innsats for å sikre fortsatt støtte til Ukraina nesten to år etter Russlands fullskalainvasjon.

For myndighetene i Kyiv er det viktig å sikre at landets allierte ikke glemmer krigen mens verdens oppmerksomhet trekkes mot Midtøsten og frykten for at krigen på Gazastripen kan spre seg.

Stående applaus

I USA står en hjelpepakke i stampe i Kongressen, mens EU-ledere samles neste måned for å godkjenne en hjelpepakke på 50 milliarder euro – rundt 565 milliarder kroner – som Ungarn satte foten ned for i desember.

Den ukrainske presidenten fikk stående applaus da han i mørk genser og olivengrønne bukser ankom et lukket møte med «toppsjefer for Ukraina». Det lukkede møtet – der pressen heller ikke hadde adgang – inkluderte toppledere fra Siemens Energy, Bank of America og andre store selskaper.