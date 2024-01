Det russiske forsvarsdepartementet sier ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass at Ukraina har utlevert 248 russiske krigsfanger etter det de kaller komplekse forhandlinger.

Samtidig melder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at flere enn 200 ukrainske krigsfanger har blitt utlevert til Ukraina. Ukrainas ombudsmann for menneskeretter, Dmytro Lubinets, sier at det er snakk om 230 ukrainske soldater.

Fangeutvekslingen skjer etter forhandlinger ledet av De forente arabiske emirater, ifølge Russland.

Russland og Ukraina har siden den russiske invasjonskrigen startet i februar 2022 utvekslet fanget i flere omganger. Men prosessen stoppet opp i andre halvdel av fjoråret, noe som gjør denne utvekslingen til den første på lang tid.