– Budskapet fra bøndene er tydelig: De vil jobbe i åkeren, ikke sitte fast bak en papirbunke, skriver EUs landbrukskommissær Janusz Wojciechowski.

– Som svar på dette har kommisjonen identifiserte n rekke handlinger på EU-nivå som kan lette den administrative byrden for bøndene i de kommende månedene og årene, sier Wojciechowski.

Bønder har sperret veier og dumpet grønnsaker i en rekke EU-land – fra Polen til Frankrike – i sinne over billige importvarer og det de mener er overdrevne miljøkrav. De vil blant annet ha fjernet restriksjoner på landbruksproduksjon og vil endre importavtalen mellom EU og Ukraina. Bøndene hevder konkurranse fra ukrainske produkter går utover lønnsomheten fordi ukrainske bønder ikke trenger å følge EUs regler om blant annet dyrevelferd.

Protestene har gjort EU-ledere nervøse av frykt for at de kan gi ytre høyre-partier et løft i EU-valget i juni. Forslagene fra kommisjonen skal diskuteres på et møte for medlemslandenes landbruksministre førstkommende mandag.