I stedet er det i utkastet flere andre formuleringer knyttet til kull, olje og gass, skriver nyhetsbyrået Reuters. Blant annet nevnes reduksjon av «forbruk og produksjon av fossile brensler på en rettferdig og ordnet måte».

Hvorvidt verdenssamfunnet skal ta til orde for utfasing av fossil energi, er det viktigste konflikttemaet i innspurten av klimaforhandlingene i Dubai.

Både EU og Norge ønsker å ta til orde for utfasing av fossil energi, men med unntak for fossil energi der utslippene fanges og lagres under bakken. Også USA og Canada ønsker et vedtak der utfasing nevnes, skrev Reuters tidligere mandag.

Saudi-Arabia – kjent som en bremsekloss i klimaforhandlingene gjennom flere tiår – nekter fortsatt å godta noen utfasing, ifølge flere kilder på møtet i Dubai.