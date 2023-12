Forslaget legges fram mens statsminister Viktor Orban øker presset på EU før et viktig toppmøte i Brussel neste uke.

Hans parti Fidesz sier at en start på medlemssamtaler med Ukraina må være basert på en konsensus blant unionens medlemsland, og at «forholdene for det er ikke til stede i dag».

Tidligere denne uka krevde Orban at punktet om ukrainsk medlemskap ble fjernet fra dagsordenen for det kommende EU-toppmøte. Orban regnes for å være en av Russlands nærmeste støttespillere i Europa. Han er imot sanksjonene mot Russland og har stanset bistand til Ukraina.