De krever at gjerningspersonene blir holdt ansvarlig.

Siden april har væpnede styrker som er lojale mot hærsjef Abdel Fattah al-Burhan, vært i krig med den halvmilitære militsen RSF, som ledes av hærsjefens tidligere nestsjef, Mohamed Hamdan Dagalo.

Forsiktige anslag viser at over 10.000 mennesker er blitt drept i kampene mellom de to hærstyrkene. FN sier at 6,3 millioner mennesker er drevet på flukt.

Utbredt

– Vi er sjokkert over meldingene om utbredt bruk av kjønnsbasert vold, inkludert seksuell vold, som redskap i krigen for å undertrykke, terrorisere, knuse og straffe kvinner og jenter, sier en gruppe FN-eksperter i en felles uttalelse.

Mange av FN-rapportørene har spesielt fulgt med på kvinners og jenters situasjon og seksuell misbruk av barn.

De sier at RSF og deres allierte står bak mesteparten av den seksuelle volden i landet.

Systematiske overgrep

Rapportørene viser til meldinger om voldtekt, seksuell utnyttelse, slaveri og menneskehandel, noen ganger etnisk og politisk motivert. Det har også vært meldinger om påtvunget prostitusjon og tvangsekteskap for kvinner og unge jenter, heter det.

FN-ekspertene sier at vold ofte synes å være brukt av RSF for å straffe spesielle lokalsamfunn.

– Disse alvorlige handlingene er ikke lenger konsentrert om Khartoum og Darfur, men har spredd seg til andre deler av landet, advarer ekspertene. De tar til orde for opprettelsen av en granskingskommisjon i regi av FN med det mål for øye å få stilt gjerningsmennene til ansvar for sine overgrep.