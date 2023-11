Basert på tall fra januar til slutten av oktober er det høyst sannsynlig at 2023 vil knuse globale varmerekorder, sier FN-byrået, som sier ekstremvær har etterlat seg ødeleggelser og fortvilelse over hele verden gjennom året.

– Det er en øredøvende kakofoni av knuste rekorder, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

– Drivhusgassene er rekordhøye. Globale temperaturer er rekordhøye. Havet har steget rekordmye. Havisen på Antarktis er rekordlav.

WMO publiserte sin foreløpige rapport om årets klima idet FNs klimatoppmøte gikk av stabelen i Dubai torsdag.

FNs generalsekretær António Guterres sier funnene bør sende frysninger nedover ryggen på alle verdenslederne som er samlet der for å diskutere klimatiltak.

Konsekvensene av klimakrisen har aldri vært høyere og forskere har advart om at evnen til å begrense den globale oppvarmingen er i ferd med å glippe gjennom menneskehetens fingre.

Paris-avtalen fra 2015 slår fast et mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader over førindustrielle nivåer, og helst 1,5 grader om mulig.

WMO-rapporten slår imidlertid fast at verden allerede har en global oppvarming på 1,4 grader over førindustrielle nivåer.