Kvinnen var snaut halvannen kilometer fra vestenden av øya New Providence da hun ble angrepet. En mann som var sammen med henne, kom uskadd fra hendelsen, opplyser Desiree Ferguson i politiet.

En badevakt i båt så det som skjedde og hentet de to. Det ble gjort forsøk på hjerte- og lungeredning, men kvinnens skader var omfattende, og hun ble erklært død på stedet.

Det er foreløpig ikke kjent hva slags hai som angrep kvinnen.

Gavin Naylor ved prosjektet International Shark Attack File i Florida sier det har vært et par hairelaterte dødsfall på Bahamas de siste årene. Han påpeker at øystaten er et populært turistmål, med mange folk i vannet og mange som oppsøker haier med båt eller ønsker å dykke med hai.

– Så haiene akklimatiserer seg og blir litt mindre forsiktige enn de ellers ville vært, påpeker han.

Det er mellom 30 og 40 haiarter i området. Karibisk revehai, oksehai, tigerhai og svartefinnehai er de som biter oftest, ifølge Naylor.

– Som regel er dette ikke tilsiktet. De tror det er noe annet. Men en sjelden gang kan de gå bevisst etter folk.

Dødelige haiangrep er sjeldne og skjer i gjennomsnitt fem-seks ganger i året, først og fremst i Australia. I helgen døde en kvinne etter å ha blitt angrepet av hai på den mexicanske stillehavskysten.