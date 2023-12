Harris gjentok at Israel har rett til å forsvare seg mot Hamas, men påpekte at altfor mange palestinere er drept i den israelske offensiven. Israel må respektere folkeretten, sa hun.

– Ærlig talt, den sivile lidelsen vi ser, og bildene og videoene fra Gaza er forferdelige. Derfor vil vi alle at denne konflikten tar slutt så snart som mulig, og at sikkerheten for Israel og for det palestinske folk ivaretas, sa hun og la til at innsatsen for å bygge en varig fred må trappes opp.

I et møte med Egypts president Abdel Fattah Al-Sisi tidligere på dagen gjorde Harris det klart at USA ikke under noen omstendigheter vil tillate at palestinerne tvinges ut av Gaza eller den okkuperte Vestbredden, eller at Gazas grenser omgjøres.