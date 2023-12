Det dreier seg om rundt 1500 ansatte.

– Den økonomiske veksten har avtatt dramatisk, skriver Ek i et brev til de ansatte ifølge Aftonbladet.

I brevet beklager han at mange gode medarbeidere blir tvunget til å gå. Ansatte i alle deler av selskapet kommer til å bli rammet av nedbemanningen.

Gode resultatrapporter

Beskjeden kommer til tross for at Spotify har levert sterke kvartalsrapporter og har hadde bedre abonnementstall enn flere har ventet. I tredje kvartal var overskuddet på 32 millioner euro (370 millioner kroner). I sommer rundet antall abonnenter 220 millioner.

Men ifølge Ek er det er det er et for stort sprik mellom Spotifys finansielle mål og de operative kostnadene. Han hevder at mindre kutt i arbeidsstokken ble vurdert.

I løpet av mandagen skal de ansatte få beskjed om de mister jobben. Ek skriver at det blir sluttpakker på fem måneder i snitt, avhengig av ansiennitet.

Flere runder med kutt

Ek forklarer også nedbemanningen med at kapital har blitt dyrere. Pandemi-årene med svært lav rente gjorde at mange teknologiselskaper investerte stort, og de gikk også meget godt på børs. Fra 2022 av var det imidlertid masseoppsigelser i flere av verdens største teknologiselskaper.

Også Spotify har nedbemannet i flere runder. I januar 2023 måtte rundt 600 gå, i juni mistet 200 jobben.

Kuttene i januar kom som følge av at selskapet hadde vært «for ambisiøse med å investere», ifølge Ek.