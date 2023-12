Den iranskstøttede væpnede gruppen ber folk koble ut slike private kameraer, så de ikke lenger er på nettet.

Angrepene over grensen mellom Libanon og Israel – først og fremst mellom Hizbollah og den israelske hæren (IDF) – har tiltatt etter at Gaza-krigen startet i oktober.

Hizbollah hevder Israel har hacket overvåkingskameraene for å få bedre oversikt etter at Hizbollahs egne angrep over grensen «har vært rettet mot de fleste kameraene» Israel hadde installert langs grensen.

– Fienden har nylig hacket seg inn på internett-tilkoblede sivile kameraer utenfor boliger, butikker og institusjoner i landsbyer langs fronten, sier Hizbollah i en uttalelse torsdag.

Siden konflikten blusset opp i oktober er over 150 personer drept på libanesisk side av grensen. De fleste av dem tilhørte Hizbollah, men det er også over 20 sivile, inkludert tre journalister, blant de drepte, ifølge en opptelling AFP har gjort. På israelske side er minst fire sivile og ni soldater drept, ifølge tall fra IDF.