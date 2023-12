Fagforeningene Sekos og STs sympatistreik med IF Metall for å overtale Tesla til å signere en tariffavtale har ført til at Postnord ikke får levert post og pakker til selskapet. Dermed kommer ikke registreringsskilt til nye Teslaer fram.

Tesla har bedt om at Postnord sender posten, men en slik forpliktelse eksisterer ikke etter omstendighetene, fastslår retten.

– Det er gledelig at lagmannsretten kommer til den eneste rimelige konklusjonen, at den grunnlovsbeskyttede streikeretten trumfer Teslas interesser, skriver Seko-leder Gabriella Lavecchia til nyhetsbyrået TT.