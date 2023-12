Januar

4. januar: Frankrike blir første vestlige land som lover stridsvogner til Ukraina.

4. januar: Israels regjering foreslår en reform av rettsvesenet. Den utløser store demonstrasjoner.

7. januar: Republikanske Kevin McCarthy velges som leder i Representantenes hus i USA.

8. januar: Bolsonaro-tilhengere stormer regjeringsbygningene i Brasilia. Sikkerhetsstyrkene stanser dem raskt.

12. januar: WMO sier de siste åtte årene er de varmeste som er registrert.

18. januar: Ukrainas innenriksminister og 17 andre dør i en helikopterstyrt.

19. januar: Minst 145 omkommer i et båtforlis i Kongo.

21. januar: Høyreekstremister brenner en koran foran Tyrkias ambassade i Stockholm og forårsaker diplomatisk krise.

26. januar: Israelske styrker raider en flyktningleir på Vestbredden og dreper åtte. Dagen etter blir fem drept i et angrep på en synagoge.

30. januar: 28 blir drept i en eksplosjon i Pakistan. Pakistansk Taliban tar ansvaret.

Januar: Det blir funnet graderte dokumenter i boligen til USAs president Joe Biden.

Februar

4. februar: En kinesisk spionballong blir skutt ned over USA.

6. februar: Nærmere 60.000 dør i et kraftig jordskjelv i Tyrkia og Syria.

20. februar: USAs president Joe Biden besøker Kyiv.

21. februar: Russland setter nedrustningsavtalen Ny start på pause.

27. februar: EU og Storbritannia blir enige om en ny Nord-Irland-avtale.

28. februar: Regjeringspartiets Bola Tinubu vinner presidentvalget i Nigeria. Opposisjonen bestrider resultatet.

Mars

1. mars: 57 dør og 85 blir skadd i en togulykke i Hellas. Store demonstrasjoner mot regjeringen følger.

2. mars: Ukrainskstøttede styrker rykker inn i russiske Brjansk.

3. mars: Nobelprisvinneren Ales Bjaljatski dømmes til ti års fengsel i Belarus.

5. mars: Statsminister Kaja Kallas' Reformparti vinner valget i Estland.

6. mars: Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja dømmes in absentia til 15 års fengsel i Belarus.

7. mars: Fagforeninger i Frankrike streiker mot varslet økning i pensjonsalderen.

10. mars: Iran og Saudi-Arabia blir enige om å gjenopprette diplomatiske forbindelser.

10. mars: Silicon Valley Bank stenges av amerikanske myndigheter etter å ha utløst en mindre global finanskrise.

13. mars: «Everything Everywhere All At Once» får Oscar for beste film.

16. mars: FN-etterforskere fastslår at Russlands deportering av ukrainske barn er en krigsforbrytelse.

16. mars: Pensjonsreformen i Frankrike blir vedtatt.

17. mars: Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utsteder arrestordre på Russlands president Vladimir Putin.

20. mars: Kinas president Xi Jinping besøker Moskva.

25. mars: Russland varsler planer om å utplassere atomvåpen i Belarus.

27. mars: Israels regjering setter sin planlagte rettsreform på pause etter store demonstrasjoner.

29. mars: Militærjuntaen i Myanmar forbyr 40 partier, blant dem det største opposisjonspartiet NLD.

30. mars: Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich pågripes for spionasje i Russland.

30. mars: USAs tidligere president Donald Trump blir tiltalt i den såkalte hysjpenge-saken.

April

2. april: Høyresiden vinner valget i Finland.

2. april: Milo Djukanovic erkjenner nederlag i presidentvalget i Montenegro, og Jakov Milatovic tar over.

4. april: Finland blir medlem i Nato.

5. april: Flere hundre blir pågrepet når israelsk politi tar seg inn i al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

12. april: Donald Trump saksøker sin tidligere advokat Michael Cohen for over 500 millioner dollar.

13. april: 21 år gamle Jack Teixeira blir pågrepet for å ha lekket store mengder amerikanske etterretningsdokumenter.

15. april: Et kuppforsøk fra paramilitære RSF utløser en ren borgerkrig i Sudan. Nærmere 10.000 er drept og millioner drevet på flukt.

18. april: EU-parlamentet vedtar en klimareform med plan om 62 prosent utslippskutt til 2030.

18. april: Fox News og stemmemaskinselskapet Dominion inngår forlik på 8,2 milliarder kroner etter førstnevntes anklager om valgfusk.

22. april: Levninger av over 200 kultmedlemmer blir funnet i Kenya. Pastoren mistenkes for å ha bedt kulten sin om å sulte seg til døde for å «møte Jesus.»

25. april: USAs president Joe Biden bekrefter at han stiller til gjenvalg i 2024.

Mai

2. mai: Manusforfattere i Hollywood går ut i streik. De får i løpet av få måneder støtte fra skuespillerne.

3.–4. mai: To masseskytinger i Serbia krever 19 liv og fører til store demonstrasjoner i landet.

5. mai: Covid-19 utgjør ikke lenger en global trussel, ifølge WHO.

6. mai: Storbritannias Kong Charles krones i London.

7. mai: Syria slippes inn i Den arabiske liga etter å ha vært utestengt siden 2011.

9. mai: Store demonstrasjoner bryter ut i Pakistan etter pågripelsen av eksstatsminister Imran Khan.

9. mai: Trump kjennes skyldig i ærekrenkelser mot skribenten E. Jean Carroll.

14. mai: Sverige vinner Eurovision Song Contest.

14. mai: Thailands opposisjon vinner en knusende seier i valget.

16. mai: Minst 400 mister livet i en syklon i Myanmar.

17. mai: Ecuadors president Guillermo Lasso utlyser nyvalg og oppløser nasjonalforsamlingen.

21. mai: Russiske styrker inntar den ukrainske byen Bakhmut etter mange måneders bitre kamper.

21. mai: Konservative Ny Demokrati vinner valget i Hellas og sikrer senere rent flertall i omvalget i juni.

22. mai: Aktivisten Roman Protasevitsj blir benådet i Belarus.

24. mai: Sangeren Tina Turner dør, 83 år gammel.

28. mai: President Recep Tayyip Erdogan blir gjenvalgt i Tyrkia.

29. mai: Flere titalls Nato-soldater blir såret under et sammenstøt i Kosovo.

29. mai: Uganda vedtar en lov som åpner for dødsstraff for «homoseksuelle handlinger».

Juni

2. juni: Minst 296 dør når to tog kolliderer i Odisha øst i India.

6. mai: Kakhovka-demningen i Ukraina blir sprengt. Russland antas å stå bak. Oversvømmelsene krever minst 58 menneskeliv.

8. juni: Amerikanske forskere erklærer at værfenomenet El Niño har oppstått.

8. juni: EU blir enig om hovedlinjene i felles asyl- og migrasjonspolitikk.

9. juni: Gretha Thunberg avslutter sin skolestreik da hun er ferdig med skolegangen.

9. juni: Colombia og ELN-geriljaen blir enige om våpenhvile.

9. juni: USAs president Donald Trump tiltales for oppbevaring av graderte dokumenter på sin private eiendom.

10. juni: Fire barn blir funnet i live 40 dager etter en flystyrt i Colombia.

12. juni: Italias eksstatsminister Silvio Berlusconi dør, 86 år gammel.

14. juni: Minst 78 dør når en migrantbåt kantrer utenfor Hellas.

19. juni: En ubåt med rike turister blir savnet nær Titanic-vraket. Vraket blir funnet noen dager senere.

20. juni: Influenseren Andrew Tate blir tiltalt for menneskesmugling og voldtekt i Romania.

20. juni: Joe Bidens sønn Hunter tilstår skatte- og våpenlovbrudd, men går senere tilbake på det.

23. juni: Leiesoldatgruppa Wagner gjør mytteri i Russland. De inntar byen Rostov og marsjerer mot Moskva.

24. juni: Russland og Wagner inngår amnestiavtale.

27. juni: En 17-åring blir skutt og drept av politi i Nanterre utenfor Paris, noe som utløser store opptøyer blant unge og minoriteter i Frankrike.

29. juni: Demonstranter stormer den svenske ambassaden i Bagdad for å protestere mot koranbrenning. Den stormes på ny 20. juli.

29. juni: USAs høyesterett forbyr kvotering ved opptak til universiteter.

30. juni: FN avvikler sitt fredsbevarende oppdrag i Mali etter påtrykk fra landets militærjunta.

Juli

4. juli: Israelske soldater angriper flyktningleiren Jenin på Vestbredden, angivelig for å ta terrorister. Ti palestinere blir drept.

4. juli: Jens Stoltenberg forlenger sin periode som Natos generalsekretær med ytterligere ett år.

6. juli: For tredje gang på én uke setter verden rekord for gjennomsnittstemperatur.

8. juli: Det blir utskrevet nyvalg i Nederland, og den mangeårige statsministeren Mark Rutte trekker seg fra politikken.

10. juli: Tyrkia varsler at de vil slippe Sverige inn i Nato, men ved årsskiftet har det fortsatt ikke skjedd.

11. juli: FN må stenge nødhjelpskorridoren til Syria etter uenighet i sikkerhetsrådet.

12. juli: Forfatteren Milan Kundera dør, 94 år gammel.

15. juli: Skogbranner i Canada har svidd av et område på størrelse med Island.

17. juli: Russland varsler at de ikke forlenger kornavtalen med Ukraina.

18. juli: Den amerikanske soldaten Travis King løper inn i Nord-Korea. I september overleveres han til amerikanske myndigheter igjen.

23. juli: Ingen blokk får flertall i valget i Spania. Sosialdemokraten Pedro Sánchez fortsetter til slutt som statsminister.

24. juli: Voldsomme skogbranner i store deler av Hellas fører til at 30.000 blir evakuert på Rhodos.

26. juli: Kambodsjas mangeårige leder Hun Sen går av og gir makten til sønnen Hun Manet.

26. juli: Artisten Sinéad O'Connor dør, 56 år gammel.

27. juli: Militæret begår statskupp i Niger.

27. juli: En pakistansk klatrer dør på fjellet K2 samtidig som norske Kristin Harila bestiger fjellet.

30. juli: Minst 40 blir drept når en selvmordsbomber rammer et partimøte i Pakistan.

August

1. august: Opposisjonslederen Aung San Suu Kyi blir delvis benådet av militærjuntaen i Myanmar.

1. august: Donald Trump blir tiltalt igjen, denne gangen for påvirkning av valgresultat.

5. august: Pakistans eksstatsminister Imran Khan dømmes til tre års fengsel for korrupsjon.

8. august: Det bryter ut skogbrann på øya Maui i Hawaii. Den krever over 100 liv og legger den historiske byen Lahaina i ruiner.

9. august: Minst 41 mennesker dør i et forlis utenfor den italienske øya Lampedusa.

10. august: Presidentkandidaten Fernando Villavicencio blir skutt og drept på et valgkamparrangement i Ecuador.

16. august: 55 blir drept i kamper i Libyas hovedstad Tripoli.

18. august: USA varsler godkjenning av overføring av F-16-fly til Ukraina.

18. august: Gjengkriminalitet i Haiti har krevd 2400 menneskeliv hittil i år, ifølge FN.

20. august: Opposisjonskandidaten Bernardo Arevalo vinner presidentvalget i Guatemala.

21. august: En britisk sykepleier dømmes til livstid i fengsel for drap på sju spedbarn.

23. august: Et indisk fartøy blir det første som lander på månens sørpol.

23. august: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin og ni andre dør i en privatflystyrt i Russland.

24. august: Brics-gruppen inviterer flere nye land til gruppa.

26. august: Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa erklæres gjenvalgt.

30. august: Et militærkupp i Gabon gjør slutt på 56 år med Bongo-familien i presidentpalasset.

31. august: Minst 52 dør i en boligbrann i Johannesburg i Sør-Afrika.

September:

6. september: FNs generalsekretær António Guterres erklærer at «klimasammenbruddet har begynt».

9. september: Nær 3000 dør i et jordskjelv i Marokko.

11. september: Minst 11.000 dør når demninger brister etter et voldsomt regnvær i Derna i Libya.

12. september: En riksrettsprosess innledes mot Joe Biden på grunn av familiens forretningsvirksomhet.

12. september: Nord-Koreas leder Kim Jong-un besøker Russland på en sjelden utenlandstur.

13. september: En brann i en boligblokk i Vietnams hovedstad Hanoi krever minst 56 liv.

14. september: Styringsrenta i eurosonen heves til rekordhøye 4 prosent.

15. september: Flere personer dømmes til lange fengselsstraffer for terrorangrepene i og rundt Brussel i mars 2016.

17. september: Sveriges regjering kaller inn til krisemøte om gjengvolden, etter at et oppgjør i Foxtrot-nettverket i Sverige kobles til mange drap.

19. september: Aserbajdsjan invaderer det omstridte Nagorno-Karabakh-området. Etniske armenere forlater området i hopetall.

24. september: Kamper mellom politi og væpnede proserbiske menn nord i Kosovo.

26. september: Minst 100 blir drept og flere hundre skadd når et drivstofflager eksploderer i Nagorno-Karabakh.

27. september: Mer enn 100 dør i en bryllupsbrann nord i Irak.

29. september: En mann blir siktet for drapet på Tupac Shakur i 1996.

30. september: En midlertidig budsjettavtale avverger foreløpig en nedstenging av statsapparatet i USA.

30. september: Valget i Slovakia ender med seier til den prorussiske Robert Ficos parti Smer-SD.

Oktober

1. oktober: Kurdiske PKK tar på seg ansvaret for et angrep mot det tyrkiske innenriksdepartementet, og Tyrkia svarer med angrep mot Nord-Irak.

2. oktober: Alle EUs utenriksministre møtes i ukrainske Kyiv.

3. oktober: SAS kunngjør at Air France-KLM blir deleier.

3. oktober: Kevin McCarthy blir avsatt som leder i Representantenes hus i USA. Mike Johnson blir valgt til etterfølger.

5. oktober: Jon Fosse blir tildelt nobelprisen i litteratur av Svenska akademiet.

5. oktober: Over 100 blir drept i et droneangrep mot en militærskole i Syria.

6. oktober: Iranske Narges Mohammadi blir tildelt Nobels fredspris.

7. oktober: Rundt 1200 blir drept og hundrevis av gisler tatt når Hamas uventet angriper Israel. Israel svarer med kraftige luftangrep mot Gaza.

7. oktober: Et kraftig jordskjelv i Afghanistan og påfølgende etterskjelv krever drøyt 1200 menneskeliv.

10. oktober: Det meldes om en lekkasje på gassledningen Balticconnector i Finskebukta. Finland mener lekkasjen skyldes en ekstern handling.

13. oktober: Israelske bakkestyrker begynner å gjennomføre raid i Gaza.

15. oktober: Opposisjonspartiene vinner flertall i det polske valget.

16. oktober: To svenske fotballsupportere blir skutt og drept av islamistiske ekstremister i Brussel.

17. oktober: Minst 500 blir drept under et angrep på et sykehus i Gaza. Partene skylder på hverandre for angrepet.

21. oktober: Flere land begynner å be om humanitær våpenhvile i Gaza.

24. oktober: Over 700 palestinere blir drept i israelske luftangrep på ett døgn.

24. oktober: En serie jordskjelv begynner sørvest på Island, og man frykter vulkanutbrudd.

26. oktober: Minst 16 blir drept og mange såret i en masseskyting i Maine i USA.

26. oktober: Orkanen Otis krever minst 27 menneskeliv i Mexico.

28. oktober: Israel ber Gazas sivilbefolkning dra til «trygge områder».

28. oktober: Venner for livet-skuespiller Matthew Perry dør, 54 år gammel.

31. oktober: Israelske styrker angriper flyktningleiren Jabalia i Gaza.

November

1. november: Utlendinger og kritisk skadde får evakuere fra Gazastripen til Egypt.

3. november: Minst 153 dør i et jordskjelv i Nepal.

6. november: Dødstallet fra israelske luftangrep i Gaza har passert 10.000, ifølge offisielle tall.

7. november: Portugals statsminister Antonio Costa går av etter korrupsjonsanklager.

9. november: Etter nær fire måneder avslutter Hollywood-skuespillerne streiken sin.

11. november: Gazas største sykehus Shifa mister strømmen og blir omringet av israelske styrker.

13. november: Storbritannias innenriksminister Suella Braverman får sparken, og eksstatsminister David Cameron gjør comeback som utenriksminister.

15. november: Storbritannias høyesterett erklærer planen om å sende asylsøkere til Rwanda for ulovlig.

16. november: Finland stenger flere grenseoverganger til Russland.

18. november: Til sammen 15.000 mennesker skal nå være drept i krigen mellom Israel og Hamas.

20. november: Høyrepopulisten Javier Milei vinner presidentvalget i Argentina.

22. november: Israel og Hamas inngår våpenhvile. Hamas løslater israelske gisler, Israel fengslede palestinere.

22. november: Høyrepopulisten Geert Wilders vinner valget i Nederland.

23. november: Voldelige opptøyer i Irlands hovedstad Dublin utløses etter en knivstikking.

28. november: Finland stenger alle grenseoverganger til Russland.

30. november: USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger dør, 100 år gammel.

30. november-12. desember: FNs klimatoppmøte COP28 i Dubai.

Desember

1. desember: Israel gjenopptar krigen i Gaza etter angivelige brudd fra Hamas.

3. desember: De siste norske borgerne får klarsignal til å forlate Gaza.

4. desember: Det hvite hus advarer om at amerikansk støtte til Ukraina vil stoppe opp uten avtale i Kongressen.

6. desember: Taylor Swift kåres til årets person av Time Magazine.

8. desember: USA nedlegger veto i FNs sikkerhetsråd mot krav om umiddelbar våpenhvile.

13. desember: Klimatoppmøtet i Dubai gjør et vedtak som tar til orde for en overgang fra fossile energikilder.