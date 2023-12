Den irske regjering gjorde det onsdag klart at den vil argumentere med at loven er i strid med Storbritannias forpliktelser i henhold til den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter.

Nøye overveielser

– Jeg beklager sterkt at vi er kommet dit at vi må ta dette skrittet. Det er etter mye tenkning og nøye overveielser vi gjør dette, sa utenriksminister og visestatsminister Micheál Martin.

Loven ble vedtatt i Underhuset i september og stanser de aller fleste sakene om angivelige drap utført av britiske soldater og militante grupper under perioden som kalles The Troubles, tre tiår med vold der over 3.500 mennesker mistet livet.

Loven ble vedtatt etter sterkt motstand fra politiske partier og ofrenes organisasjoner i Nord-Irland og republikken Irland.

Sluttstrek

Langfredagsavtalen fra 1998 gjorde i all hovedsak slutt på voldshandlingene, og tidligere statsminister Boris Johnson, som foreslå amnestiloven, sa at den vil sette Nord-Irland i stand til å sette sluttstrek for The Troubles.

I henhold til loven kan de som samarbeider med den uavhengige forsoningskommisjonen, bli innvilget immunitet.

Den nye loven stanser også eventuelle framtidig sivilsaker og rettslige granskinger. Kommisjonens arbeid bygger til en viss grad på sannhets- og forsoningskommisjonen som ble opprettet etter apartheidregimets fall i Sør-Afrika.