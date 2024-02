Landets UD slår fast at det er et «ubestridt faktum» at valget ble holdt forskriftsmessig.

Også Pakistans forsvarssjef, Asim Munir, avfeier bekymringene.

Både USA, Storbritannia og EU har oppfordret til undersøkelser av valggjennomføringen.

To kandidater har erklært seg som vinnere, men lørdag formiddag har det enda ikke kommet et endelig valgresultat. Både Nawaz Sharif og Imran Kahn, som har vært statsministre i landet, har begge erklært seg som seierherre.

Med 90 prosent av stemmene telt opp lå Khans parti an til å få 98 representanter, mens den muslimske ligaen til Sharif, PMLN, hadde fått 67 plasser av de 256 i nasjonalforsamlingen.