Abdeslam er den eneste gjenlevende fra IS-cellen som sto bak angrepene i november 2015, der 130 mennesker ble drept.

Han ble i september funnet skyldig for deltakelse i terrorangrepene mot Brussel i 2016 og var i gang med soningen av en dom på 20 års fengsel der. Utleveringen tilbake til Frankrike har blitt blokkert av menneskerettshensyn.

Abdeslam flyktet til Brussel etter angrepene i Paris. Han ble pågrepet flere dager før selvmordsangrepene mot flyplassen og en metrostasjon i Brussel, der 32 ble drept og hundrevis såret.

Etter rettssaken i Brussel var meningen at han skulle utleveres til Frankrike for å sone resten av livstidsdommen, men en ankedomstol satte dette på vent på grunn av bekymring for at utleveringen kunne være i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Abdeslams advokater har argumentert for at han bør få sone i Belgia, der han vokste opp og har familie, selv om han har fransk statsborgerskap.