– Klokka tikker for Ukraina, sa Biden tirsdag og slo også fast at det er å gå Russlands ærend å motsette seg støtte til Ukraina.

– Vi kan ikke snu ryggen til nå. Det er det Putin satser på. Å støtte denne avtalen er å stå opp mot Putin. Å forkaste den er å spille inn i hans hender, sa han.

Biden legger skylden på tidligere president Donald Trump som motsatte seg et tverrpolitisk forslag til avtale om Ukraina og grensesikkerhet i Senatet, og ber Kongressen vise at de har ryggrad.

Biden sa at Trump heller ønsker å gjøre grensesikkerhet til et politisk våpen i hans egen kamp enn å gå inn for å løse problemet.

– Alt tyder på at dette forslaget ikke kommer til avstemning i Senatet. Hvorfor? Det enkle svaret er Donald Trump. Det er fordi Trump mener det er negativt for ham politisk, sa Biden.

Demokrater og republikanere i Senatet har forhandlet fram en avtale til 118 milliarder dollar om militær støtte til Ukraina og sikkerhet på grensa til Mexico, men Trump har gitt republikanerne beskjed om å stemme imot.