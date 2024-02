Tirsdag la GUR fram det de sa var et lydopptak av to russiske soldater som diskuterte kjøp av blant annet Starlink-enheter fra arabiske selgere for rundt 200.000 russiske rubler per enhet.

– Russland kjøper kommunikasjonsutstyr i arabiske land, blant annet Starlink-terminaler, til bruk i krigen, skriver etterretningstjenesten på Telegram.

Mandag sa talsperson Andrij Jusov at Russland skaffer seg tilgang til de satellittbaserte internetterminalene via tredjeland.

Starlink-teknologien har vært svært viktig for Ukraina i forsvaret mot Russlands krigføring i landet. Ukrainske myndigheter har den siste tiden hevdet at russiske styrker i stadig større grad også benytter seg av Starlink.

SpaceX, Elon Musks romselskap som har utviklet Starlink-teknologien, har tidligere hevdet at de ikke gjør forretninger med russiske myndigheter eller landets militære.