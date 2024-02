Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva Ungarns statsminister Viktor Orban ville gjøre på det ekstraordinære toppmøtet.

I forkant hadde han flere ganger uttalt at Ungarn ville opprettholde sitt veto mot pakken, slik de gjorde på toppmøtet i desember.

Men til slutt ble presset fra de andre 26 EU-landene for stort. Orban sto helt alene og å være imot å bevilge penger til Ukraina over EUs langtidsbudsjett.

– Tar ansvar

Selve beslutningen skal ha blitt fattet på et eget møte med Michel og Orban og et lite knippe europeiske statsledere – Frankrikes Emmanuel Macron, Tysklands Olaf Scholz, Italias Giorgia Meloni og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen – i forkant av toppmøtet.

– Alle 27 ledere er blitt enige om en støttepakke på 50 milliarder euro til Ukraina. Dette sikrer en langsiktig og forutsigbar bistand til Ukraina. EU tar lederskap og ansvar i sin støtte til Ukraina. Vi vet hva som står på spill, skriver Michel på X.

Han sier videre at dette sikrer stødig og langvarig støtte til Ukraina.

Forsikringer til Ungarn

I vedtaket heter det at støttepakken skal evalueres om to år. Et land kan foreslå endringer, men da må i tilfelle samtlige EU-land stille seg bak.

Mange har stilt spørsmål om hva Orban fikk i retur for snuoperasjonen.

Etter det NTB forstår, skal han kun ha fått forsikringer om at så snart Ungarn innfrir kravene for de midlene som fortsatt holdes fryst av EU-kommisjonen, så vil midlene bli frigjort. Det dreier seg om i alt 21 milliarder euro.

Uten støtten fra EU ville Ukrainas statskasse være nesten tom i mars, uten penger til å betale lønn til blant annet lærere og sykepleiere.