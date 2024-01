– Hvis vi ikke eliminerer Hamas-terroristene, disse nynazistene, så er det kun et spørsmål om tid før neste massakre skjer, sa statsministeren på en pressekonferanse i Tel Aviv på den internasjonale holocaustdagen lørdag kveld.

– Den viktigste lærdommen av holocaust er at det kun er vi selv som kommer til å forsvare oss, sa Netanyahu i anledning minnedagen.

Samtidig demonstrerte tusener av mennesker i sentrum av Tel Aviv med krav om at Netanyahu må gå av. De anklaget ham for å splitte landet og for å nekte medansvar i omstendighetene som førte til Hamas-massakren mot Israel 7. oktober.

Militante Hamas-medlemmer og militante fra andre palestinske grupper drepte over 1200 mennesker, blant dem flere hundre sivile, og tok over 200 personer som gisler og fraktet dem til Gazastripen. Angrepet førte til at Israel igangsatte en militæroffensiv på Gazastripen for å ta knekken på Hamas.

Siden har Netanyahu gjentatt flere ganger at målet er å utrydde Hamas for å hindre fremtidige angrep mot Israel.