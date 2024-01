Formålet er å stanse finansiering og forsyninger av våpen til gruppa, som har stått bak flere angrep mot skipstrafikken i Rødehavet, og en kunngjøring ventes onsdag, opplyser tjenestepersoner til nyhetsbyråene.

Donald Trumps regjering førte opp houthiene på USAs terrorlister like før Joe Biden tiltrådte som president. Det skjedde tross sterke advarsler fra FN, hjelpeorganisasjoner og land som Norge, som advarte om at det kunne forverre den humanitære situasjonen i landet.

Biden-administrasjonen opphevet i februar 2021 terrorstemplingen for å gjøre det enklere å få nødhjelp inn i Jemen. Det lutfattige landet var fra 2015 til 2022 rammet av en brutal krig mellom de Iran-støttede houthiene og Jemens internasjonalt anerkjente myndigheter, som ble støttet av Saudi-Arabia og andre land i regionen.

Houthiene har sagt at angrepene mot sivil skipstrafikk i Rødehavet er en støtteerklæring til Hamas og palestinerne, og en protest mot Israels krigføring på Gazastripen. Angrepene har ført til at en rekke av verdens største rederier tar omveien rundt Afrika i stedet for å seile gjennom Rødehavet og Suezkanalen.