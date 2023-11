Kvinnene, som har ektemenn som tjenestegjør i Ukraina, krever at Putin henter mennene deres hjem til Russland.

– Vi vil kun gi oss når våre menn er trygt hjemme for godt. Vi er ikke interessert i rotasjon, heter det i et brev som er lagt ut på Telegram-kontoen til gruppa, som kaller seg «Veien hjem».

Flere demonstrasjoner kvinnene har ønsket å organisere, har ikke blitt godkjent av russiske myndigheter, delvis på grunn av koronasituasjonen i landet. Hvor mange kvinner som er med i gruppen, er ikke kjent.

– Vi husker at presidenten lovet at reservister ikke ville bli kalt inn, og at den spesielle militær operasjonen kun ville bli utført av profesjonelle frivillige, står det videre.

I stedet har mennene nå vært utplassert i krigen i 15 måneder, og mange har mistet livet, heter det videre.

– Mobiliseringen har vist seg å være en forferdelig feil, skriver gruppen, som advarer om at ingen er fritatt dersom det skulle komme en ny delvis mobilisering i 2024.

I fjor høst erklærte Putin en delvis mobilisering i Ukraina-krigen i strid med hans opprinnelige løfte om at det ikke ville skje. Snuoperasjonen skjedde som følge av russiske tilbakeslag på slagmarken.