Det er vurderingen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), som mener Walesas rett til rettferdig rettergang og respekt for privatliv ble brutt.

Walesa, som ledet den antikommunistiske fagforeningen Solidaritet på 1970- og 80-tallet, ble anklaget av en tidligere kollega for å ha vært tidligere spion og angiver for kommunistregimet. Han vant en injuriesak, men denne dommen ble så opphevet av Polens omstridte høyesterett.

EMD mener at det ikke går an å skille injuriesaken fra den langvarige konflikten mellom Walesa og Polens konservative regjeringsparti, Lov og rettferdighet (PiS). Domstolen mener at den polske høyesteretten ikke kan anses som en uavhengig og upartisk rettsinstans, og at det finnes indikasjoner på at polske myndigheter misbrukte rettsprosedyrene for å fremme egne motiver.

Polske myndigheter skal ifølge EMD betale Walesa 30.000 euro – rundt 350.000 kroner – i oppreisning.