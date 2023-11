Det ble ikke flertall for forslaget om å be om våpenhvile, som ble fremmet av det skotske nasjonalistpartiet SNP. Men nesten en tredel av Labour 198 representanter stemte med SNP framfor å følge Starmers linje.

– Vi oppfordrer regjeringen til å forenes med det internasjonale samfunnet og raskt presse alle parter til å innføre for en umiddelbar våpenhvile, het det i SNPs foreslåtte tekst. Det fikk støtte fra 56 av Labours representanter.

Trakk seg i protest

Tre medlemmer av Labours såkalte skyggeregjering trakk seg før avstemningen, etter at Starmer gjorde det klart at de som stemte for forslaget, ville bli kastet. Ytterligere fem medlemmer av skyggeregjeringen stemte likevel for, og dermed mistet Labour-lederen totalt åtte skyggeministre.

– Ved denne anledningen må jeg stemme med mine velgere, mitt hode og hjerte. Jeg kan ikke se noen måte den pågående militæraksjonen oppnår noe annet enn å sette håpet om fred og sikkerhet i regionen, både nå i framtida, i fare, sa Jess Phillips.

Hun var en av dem som kjempet om partiledervervet da Starmer trakk det lengste strået.

Vil ha «humanitære pauser»

Saken anses som vanskelig for Starmer, som setter mye inn på å få partiet til å framstå som samlet, disiplinert og klart til å ta over makten ved neste valg.

– Jeg beklager at noen kollegaer ikke følte de kunne støtte standpunktet i kveld. Men jeg ville være klar om hvor jeg sto og hvor jeg kommer til å stå, sa Starmer etter avstemmingen.

I likhet med statsminister Rishi Sunak, USA og EU, har Starmer tatt til orde for «humanitære pauser» for å bidra til å få inn hjelp til befolkningen på Gazastripen. Årsaken er at de mener at en våpenhvile vil gjøre det mulig for Hamas å omgruppere.

En stor støttedemonstrasjon for palestinerne fant sted utenfor Parlamentet mens avstemningen pågikk.