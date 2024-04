Får regjeringen og politiet det som de vil, vil det bli forbudt å bære Bandidos-emblemer på jakker.

– Disse bandenes uvesen hører ikke hjemme i Danmark. Vi skal ta alle tenkelige muligheter i bruk i kampen mot kriminalitet, sa Hummelgaard under en pressekonferanse onsdag.

– Vi aksepterer ikke en utvikling som det vi har sett i Sverige. Den svenske justisministeren beskriver de svenske tilstandene som borgerkrig, sa han.

Konflikt- og voldsvillige

Regjeringen spiller nå ballen over til domstolene som vil fatte den endelige beslutningen om å forby Bandidos, en klubb som etablerte seg i Danmark på 1990-tallet.

Politidirektør Lasse Boje har lite godt å si om motorsykkelklubben.

– Det er den mest konflikt- og voldsvillige av gruppene, sier Boje.

Det danske politiets enhet for organisert kriminalitet har lenge etterforsket Bandidos og deres medlemmer, og de mener nå å ha samlet nok beviser til å kunne forby klubben. Dette skal retten i Helsingør nå ta stilling til.

Bestillingsdrap

Senest tirsdag ble to 29 år gamle medlemmer av Bandidos dømt til 13 års fengsel for det som ifølge dommen var et bestillingsdrap.

Politiet har også etterforsket de to andre store motorsykkelklubbene i Danmark, Hells Angels og Comanches, og konstaterer at de har økt rekrutteringen og styrket sin stilling de siste årene.

Politiet har tidligere fått rettens medhold i å forby den kriminelle banden som gikk under navnet Loyal to Familia (LTF).