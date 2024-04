Higgs døde i sitt hjem i Edinburgh, ifølge avisen. Han arbeidet mesteparten av sitt yrkesliv ved Edinburgh University, som etablerte et Higgs-senter for teoretisk fysikk til ære for ham i 2012.

Allerede i 1964 laget Higgs sin teori der han viste hvordan det da teoretiske bosonet bidro til å holde universet sammen ved å gi partiklene masse.

Gjennombruddet der teorien ble bevist, ble gjort ved CERN-laboratoriet i 2012, etter fire år med eksperimenter. Higgs delte nobelprisen med belgiske Francois Englert, som også bidro direkte til oppdagelsen.