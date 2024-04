To kvinner og et seks år gammelt barn mistet livet etter å ha fått et tre over seg i byen Rabka-Zdrój, ifølge talspersonen for regionens brannvesen, Hubert Cieply.

I byen Zakopane like ved foten av Tatra-fjellene, døde en tredje kvinne da et tre falt over bilen hennes, sier Andrzej Król-Łęgowski, talsperson for byens brannvesen.

I samme by mistet også et barn livet etter å ha fått et tre over seg, ifølge en talsperson for ambulansen, Pawel Mickowski.

Lokale myndigheter har sendt ut advarsel om farlig vindstyrke med minst 27 meter i sekundet og stengt fjellstiene i Tatra nasjonalpark.