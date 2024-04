Ifølge Irans revolusjonsgarde er sju av styrkens medlemmer, blant dem to høytstående generaler, drept i et israelsk luftangrep mot Irans konsulat i Syrias hovedstad.

– I dag har de fått til en «fulltreffer», det vil ikke Iran la gå upåaktet hen, sier Henriksen Waage til NTB.

Hun er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker i Prio.

Henriksen Waage sier det er lite sannsynlig at de to landene vil angripe hverandre direkte, men at dette kan sette i gang angrep fra landenes stedfortredere.

– Kanskje Iran velger å bruke Hizbollah i Libanon eller Houthi-militsen i Jemen med harde angrep mot Israel, det kan plutselig komme ut av kontroll.

Henriksen Waage sier situasjonen er farligere i Midtøsten etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Hun tror Iran vil komme med et gjennomtenkt motangrep.

– Det som skiller Iran fra andre aktører i Midtøsten, er at de har mer langsiktige planer. Det kan være at presteskapet i Iran tenker at hevnen er søt. Ofte er det vanskelig vite hva eller når de vil angripe, men at noe kommer til å skje, er helt klart, sier professoren.