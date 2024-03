Det opplyser en sikkerhetskilde til den egyptiske fjernsynskanalen al-Qahera.

Samtidig opplyser en israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået Reuters at Israel skal sende en delegasjon til Kairo søndag. En tjenesteperson fra Hamas sier derimot at de avventer mer informasjon fra egyptiske meklere.

Netanyahu ga grønt lys

Både Qatar, USA og Egypt har meklet mellom partene. Den siste tiden har forhandlingene tilsynelatende kjørt seg fast. Fredag sa kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han har gitt sin godkjenning til å gå i gang med nye samtaler om våpenhvile.

Tidligere denne uken vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som ber om umiddelbar våpenhvile på Gazastripen. Til tross for dette har krigen så langt fortsatt med uforminsket styrke. Bare det siste døgnet er 82 palestinere drept på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Resolusjonen ba også om at Hamas slipper fri alle israelske gisler.

Forhandlinger i Qatar

I Qatar har forhandlingene fortsatt etter avstemningen i sikkerhetsrådet.

– Vi har ikke sett noen endringer når det gjelder forhandlingene. De fortsetter på samme måte som før voteringen i FN, sa en talsmann for utenriksdepartementet i Qatar tirsdag.

Det har imidlertid gått trått mellom partene. Et av kravene fra Hamas har vært løslatelse av flere hundre politiske fanger fra israelske fengsler som motytelse for at rundt 40 israelere blir satt fri. Statsminister Benjamin Netanyahus kontor sa tirsdag denne uken at Hamas stiller «illusoriske krav» som viser at de ikke er interessert i en avtale.

I tillegg ønsker Hamas at kampene skal stanses, og at israelske styrker trekker seg tilbake, noe Israel har avvist. Hamas ønsker også at flere hundre tusen palestinere som har flyktet til sør i Gaza, skal få vende tilbake til de nordlige områdene på enklaven. Ifølge Reuters er Israel villige til å diskutere om «noen» av de fordrevne skal få vende hjem.