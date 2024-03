– For deres egen sikkerhet må dere evakuere fra området. Vi ber dere om å dra vestover og så sørover til et humanitært område, sier talsperson for hæren, Avichay Adraee, på meldingstjenesten X.

Det israelske militæret innledet natt til mandag en aksjon på Shifa-sykehuset nord på Gazastripen fordi de mener Hamas-ledere oppholder seg der.

I en uttalelse mandag morgen opplyste IDF at de israelske styrkene har tatt kontroll over sykehuset, skriver Haaretz. Over 80 personer ble pågrepet, noen av dem terrorister, heter det i uttalelsen fra IDF.

Flere personer mistet livet, og flere ble såret, ifølge det palestinske helsedepartementet. Sykehuset opplyses å være overfylt med pasienter og fordrevne.

Alle kommunikasjonslinjer inn til sykehuset ble kuttet, ifølge helsedepartementet, noe som førte til at flere ble sperret inne i operasjons- og akuttavdelingene i et av sykehusbyggene.