Et lovutkast åpner for at regjeringen «kan begrense mottak av søknader om internasjonal beskyttelse i et begrenset område på Finlands grense og dens umiddelbare nærhet». Det ble sendt ut på høring fredag.

Høringsfristen utløper 25. mars. Regjeringen ønsker at loven kan tre i kraft så fort som mulig etter det.

Regjeringen argumenterer med at det trengs en lovendring etter en stor økning i migranter som har ankommet Finland via den russiske grensen. Myndighetene i Finland har beskrevet dette som et hybridangrep som setter landets suverenitet og nasjonale sikkerhet i fare.

I tremånedersperioden november, desember og januar ankom det rundt 1300 asylsøkere til Finland via grensen mot Russland.

– Vi må forberede oss på at situasjonen kan bli forverret når våren nærmer seg, sa Orpo fredag.

– Vi befinner oss i en ny og eksepsjonell situasjon, fortsatte han.

Regjeringen vil imidlertid kun ha en midlertidig lovendring som bare omfatter det myndighetene beskriver som «instrumentalisert migrasjon», og med en maksimal varighet i grensestengingen på én måned av gangen. Grensen skal fortsatt holdes åpen for øvrig trafikk, ifølge regjeringen.