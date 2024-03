Helsevesenet i Gaza sa torsdag at israelerne åpnet ild fra stridsvogner og helikoptre mot palestinerne som hadde samlet seg i en rundkjøring i Gaza by.

Mohammed Ghurab, som er ansvarlig for legevakten på et sykehus i det nordlige Gaza, sa at israelerne skjøt direkte mot folk som ventet på en lastebil, og en AFP-journalist på stedet så flere døde og andre som var skutt.

Men det israelske militæret benekter at de åpnet ild mot folkemengden, og sier at meldingene om drepte var feil.

Vanskene med å få fram nødhjelp langs landeveien fra Israel har tvunget det internasjonale samfunnet til å ta i bruk andre metoder for å få fram nødhjelp til befolkningen i Gaza, som flyslipp og sjøtransport.