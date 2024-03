– Kirken bør være blant folk. Ikke to og et halvt tusen kilometer unna, et eller annet sted, for å mekle virtuelt mellom noen som ønsker å leve, og noen som ønsker å drepe deg, sa Zelenskyj i sin daglige videotale søndag.

Han sa videre at «når russisk ondskap startet denne krigen», «sto alle ukrainere opp for å forsvare seg selv. Kristne, muslimer, jøder – alle».

Zelenskyj takket alle ukrainske geistlige som samarbeider med forsvaret. Disse bidrar ved fronten med bønner og gode gjerninger, og som samtalepartnere, sa Zelenskyj.

– Dette er hva kirken er – med folket, sa han.

Tar til orde for forhandlinger

Pave Frans har blitt møtt med sterk kritikk for å ha oppfordret til fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland.

– De sterkeste er de som ser situasjonen, tenker på folket og har mot til å heise det hvite flagget og forhandle, sa pave Frans i et intervju i februar, som delvis ble offentliggjort i helgen.

Videre sa han at Ukraina ikke trenger å skamme seg om de går til forhandlinger, og viste til at blant annet Tyrkia har tilbudt seg å mekle. Utspillet kom i et intervju med den sveitsiske kringkasteren RSI. Hele intervjuet med paven publiseres først 20. mars.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har også kommentert oppfordringen.

– Flagget vårt er gult og blått. Det er under dette flagget vi lever, dør og seirer. Vi vil aldri heise noe annet flagg, sier Kuleba.

Polsk kritikk

Noen av Ukrainas støttespillere har tolket utspillet som ensidig, kun henvendt til ukrainerne og som en oppfordring om å kapitulere.

– Hva med å oppfordre Putin til å ha mot til å trekke hæren ut av Ukraina uten kompensasjon? Da ville freden kommet umiddelbart uten at det er behov for forhandlinger, skrev Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski på X.

Også i Tyskland har pavens uttalelser blitt møtt med skarpe reaksjoner fra politikere.