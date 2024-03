– Jeg tror det ville vært bra dersom britiske domstoler ga ham den nødvendige beskyttelse, fordi han er nødt til å vente seg straffeforfølgelse i USA gitt det faktum at han avslørte amerikanske statshemmeligheter, sa Scholz til pressen mandag.

Han mener sjansene for beskyttelse har økt etter det siste rettsmøtet i High Court i London i februar, og han viser til at amerikanske representanter ikke har greid å overbevise de britiske dommerne om at en potensiell straff i USA vil kunne rettferdiggjøres sett fra britenes perspektiv.

Amerikanske myndigheter har siktet Assange for 17 tilfeller av spionasje og ett tilfelle knyttet til datainnbrudd. Blir han utlevert til USA, risikerer han i ytterste konsekvens 175 års fengsel.

I domstolen i London skal to dommere avgjøre om Assange får en ny mulighet til å anke avgjørelsen om utlevering til USA. Det er høyst usikkert når kjennelsen fra domstolen kommer. Hvis han ikke får medhold, har den 52 år gamle australieren brukt opp alle ankemuligheter i Storbritannia. Støttespillerne hans er redd han raskt vil bli satt på et fly til USA.