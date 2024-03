Fernandez anklages for å være innblandet i en sak der offentlige kontrakter ble satt ut til underleverandører til overpris, mens tilretteleggere og tjenestemenn fikk betalt ekstra under bordet.

Ekspresidentens tidligere privatsekretær Maria Cantero er blant de medtiltalte i saken. Tirsdag forsøkte Fernandez å skape avstand mellom seg og saken og sa følgende til avisen La Nación om sekretæren sin:

– Jeg tviler på om hun ville gjøre noe sånt; om hun gjorde det, er det ikke noe jeg støtte … jeg kan ikke garantere at hun ikke gjorde, me i så fall gikk hun over streken.

Fernandez styrte Argentina fra 2019 fram til ultraliberale Javier Milei tok over i desember i fjor.