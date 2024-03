Det er ett av de største mysteriene i moderne luftfart hva som skjedde i Sør-Kinahavet 8. mars 2014. MH370 hadde lettet fra Kuala Lumpur med kurs for Beijing da det forsvant sporløst.

En granskingsrapport konkluderte i 2018 med at kursen ble endret manuelt av noen om bord, men utover det var det ikke mulig å konkludere. Granskingen av bakgrunnen til alle i mannskapet og alle passasjerene ga heller ikke noen klare svar.

Pinefulle år

– Hvert eneste år som går uten at flyet blir funnet, er bare nok et pinefullt år, sier 36 år gamle Grace til nyhetsbyrået AFP. Hun mistet sin mor i styrten for ti år siden.

Til tross for det mest omfattende søket noen gang i luftfartshistorien, er bare fragmenter av flyet funnet. Et område som er tre ganger større enn Belgia, er finkjemmet, men uten resultat. Vrakdelene som med sikkerhet stammet fra flyet, ble funnet på Reunion og andre øyer langs østkysten av Afrika.

Jiang Hui mistet sin mor i styrten. Hun opplever at smerten over tapet bare blir større.

– Pinen og smerten de siste ti årene har langt overgått sjokket over å få vite om styrten. Det er ikke to eller tre ganger verre, men mellom ti og 100 ganger mer vondt, sier Jiang Hui til AFP.

Åpner for nye søk

Foran tiårsmarkeringen sier den malaysiske statsministeren Anwar Ibrahim at han er rede til å gjenåpne søket etter det savnede flyet hvis det dukker opp nye «overbevisende» bevis.

Transportminister Anthony Loke sier han vil møte det amerikanske letefirmaet Ocean Infinity for å diskutere en mulig gjenopptakelse av søket. Dette firmaet gjorde i 2018 et mislykket forsøk på å finne flyvraket. En storstilt internasjonal leteaksjon ble oppgitt året før etter nesten tre år med intensive søk.

Sjefen for Ocean Infinity, Oliver Punkett, sier til New Straits Times at selskapet har bedre leteteknologi i dag enn i 2018.

– Vi er klare til å gjenoppta søket og har samarbeidet med eksterne eksperter i å analysere data. Håpet er å snevre inn søkeområdet til et omfang der funn er mulig, sier Punkett.

– Ikke la dette forbli et mysterium

Jacquita Gonzales mistet mannen sin i styrten. Han var en av mannskapene om bord. Hun sier at det eneste som kan lette sorgen, er om flyet blir funnet.

– Derfor er det så viktig at søket fortsetter. Ikke la dette forbli et mysterium. Vi trenger alle å vite, sa hun på en samling for etterlatte i Kuala Lumpur sist helg.

Vrakjegeren og advokaten Blaine Gibson klarte å finne noen av de få vrakdelene fra MH370. Å komme til bunns i hva som skjedde, vil gagne ikke bare familiene, men alle som flyr, mener han.

– Vi må alle være visse på at vi ikke bare forsvinner hvis vi går om bord i et fly. Malaysia trenger også svar. De trenger å finne flyet, legge dette bak seg og gå videre, sier Gibson til AFP.

Har fortsatt søvnløse netter

28 år gamle Li Yan Lin var på vei hjem til sine foreldre i Beijing da han omkom i styrten. Foreldrene ville introdusere ham for en mulig brud. Li Yan Lin fikk aldri møte henne.

– Vi måtte flytte til et annet hus for å lindre de sterke følelsene vi hadde. Jeg har fortsatt søvnløse netter der jeg venter på at han skal banke på døren. Jeg tenker på min sønn hver eneste dag, sier moren Liu Shuang Fong.