Fra amerikansk hold blir det sagt at hjelpen er ment som et supplement til bistanden som må komme inn på bakken, og at mengden som slippes fra lufta, bare kan forsyne en brøkdel av dem som har behov for matvarer.

– Amerikanske C-130 har sluppet 38.000 måltider og dermed gitt livreddende humanitær bistand til folk i det nordlige Gaza, heter det i en kunngjøring fra den amerikanske sentralkommandoen (Centcom).

Centcom legger til at også jordanske C-130 har deltatt i operasjonen.

– Disse flyslippene inngår som en viktig del i våre løpende anstrengelser, og vi planlegger for ytterligere slipp, heter det.