Det er betydelig uro blant både politikere og embetsfolk i parlamentet for hva det som ser ut til å bli en markant framgang for Europas ytre høyre-partier, kan føre til.

– For oss er dette en av de største kildene til bekymring foran det europeiske valget. Vi vet at problemene vi må løse, blir mer og mer presserende, bekrefter gruppeleder for De grønne i EU-parlamentet, Terry Reintke, overfor NTB.

100 dager til valg

Tirsdag denne uka markerte EU-parlamentet at det er 100 dager til EU-valget, som skjer fra 6. til 9. juni. I de fleste landene er det søndag 9. juni som blir hoveddagen.

På de siste meningsmålingene får partigruppa aller lengst ytterst til høyre, Identitet og Demokrati (ID) sin største oppslutning noensinne, og ligger an til å få 85 av parlamentets 720 mandater.

Gruppa består av partier som tyske AfD, franske Nasjonal Samling og italienske Lega.

Den siste tidens bondeopprør over hele EU ser ut til å ha økt oppslutningen.

Forrykker balansen

Det er særlig De grønne og sosialdemokratiske S & D som ligger an til å blø mandater til ytre høyre. De grønne kan miste hele 20 representanter. Det kan forrykke hele balansen i EU-parlamentet, påpeker Reintke.

– Med flere nasjonalistiske, antieuropeiske krefter ved bordet vil det bli mye vanskeligere å komme videre. Mange av disse partiene vil fjerne EU-parlamentet og er åpent imot hele EU. Hele måten vi konstruktivt jobber sammen for å finne en felles vei videre, vil grunnleggende endre seg, sier hun.

Hun frykter høyresidens frammarsj kan gå ut over EUs klimapolitikk og grønne giv, som kan bli stående stille – eller til og med reverseres.

– Det vil være en katastrofe, ikke bare for klimaet, men også for EUs økonomi. Det vil være en fiasko for unionen, framholder hun.

I tillegg har Ungarns Viktor Orban bestemt at hans parti Fidesz skal gå inn i partigruppa ECR, som ligger nest ytterst på høyresiden. Det kan gjøre ECR til den tredje største gruppa i parlamentet og bidra til å forrykke balansen ytterligere.

Store spørsmål

Også sikkerhet og forsvar og sosial ulikhet er store spørsmål som EU-politikerne må gi seg i kast med i neste periode.

De siste årene har de tre største partiene, kristenkonservative EPP, der vårt hjemlige Høyre er medlem, S & D og liberale Renew ofte funnet sammen i store saker. Til sammen har de tre partiene over halvparten av representantene i EU-parlamentet.

Gruppeleder for S & D, Garcia Perez frykter at dersom partigruppene på ytre høyre-siden vokser, vil EPP velge å samarbeide med dem i stedet.

– Det blir ett av de største og viktigste spørsmålene i valget: Skal vi fortsatt være en stor proeuropeisk familie, eller vil EPP samarbeide med dem som er imot EU, sier han til NTB.

Siden oktober i fjor er S & D den partigruppa som har tapt flest velgere. Men det gjør Garcia bare enda mer kamplysten.

– Vi skal slåss alt vi kan for å vinne dette valget, lover han.

Stor betydning for Norge

I Norge har EU-valget tradisjonelt fått liten oppmerksomhet. Men som en av EUs to lovgivende institusjoner får det som skjer i parlamentet, ofte stor betydning for norsk politikk.

– Nå skal Europas framtid avgjøres. EU-valget er viktig for Norge siden EU-parlamentet har stor innflytelse på hva som er EUs politikk, sier nestleder i Europabevegelsen Knut André Sande til NTB.

Mer enn ni av ti lover som blir vedtatt i EU, blir innført i Norge gjennom EØS-avtalen.

Sande håper samtidig at et nytt parlament ikke glemmer Norge.

– Det er viktig for oss at EUs politikk tar høyde for norske forhold, og at vi i det hele tatt får muligheten til å delta når EU-samarbeidet utvikles, sier han.