Zelenskyj har bedrevet hyppig reisevirksomhet de siste ukene, med mål om å hente lovnader om hjelp. Ukrainske styrker strever med å stanse russiske framrykkinger på bakken, og de har kritisk behov for mer ammunisjon.

I Albanias hovedstad Tirana har han møtt statsminister Edi Rama og en rekke andre ledere i regionen. Besøket er det første til Balkan siden den russiske invasjonen i februar 2022.

– Siden de første dagene av fullskalainvasjonen har Albania støttet Ukraina i vår kamp for frihet og territoriell integritet, skriver Zelenskyj på X. Videre heter det at han og Rama har diskutert de ukrainske hjelpebehovene og mulighetene for felles våpenproduksjon.

I tillegg til Rama skulle Zelenskyj møte Serbias president Aleksandar Vucic, Kroatias statsminister Andrej Plenkovic og Kosovos president Vjosa Osmani.