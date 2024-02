– Organisasjonen som helhet bærer ansvaret for disse forferdelige terroristangrepene, heter det i en uttalelse fra New Zealands regjering, som viser til Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Terrorstemplingen innebærer at eventuelle verdier som kan knyttes til Hamas i New Zealand, blir frosset, og at det blir straffbart å yte «materiell støtte» til bevegelsen som vant det siste valget i de palestinske områdene i 2006.